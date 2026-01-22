Группировка "Восток" продвигается вглубь обороны ВСУ, на других направлениях войска РФ также улучшили положение

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило в четверг о продвижении группировки войск "Восток" в глубину обороны вооруженных сил Украины и улучшении положения группировок "Центр", "Запад", "Южная" и "Север".

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Скотоватое Днепропетровской области, Благодатное, Воздвижевка, Долинка, Заливное, Зарница, Комсомольское и Терсянка Запорожской области", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, здесь армия Украины потеряла за сутки до 250 военнослужащих, установку реактивной системы залпового огня "Град", два бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, два орудия полевой артиллерии.

Согласно сообщению военного ведомства, подразделения группировок "Центр" и "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю, подразделения группировки "Север" улучшили тактическое положение.

Группировкой "Центр" в течение суток нанесено поражение формированиям десяти украинских бригад и двух штурмовых полков в районах Артемовки, Белицкого, Гришино, Доброполья, Новопавловки, Сухецкого, Торецкого, Удачного в ДНР и Новоподгородного в Днепропетровской области. Потери украинских сил на этих участках составили свыше 445 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы, сообщило Минобороны.

Группировка "Запад" нанесла удары по формированиям пяти украинских бригад в районах Березовки, Ковшаровки в Харьковской области, Александровки, Дробышево и Красного Лимана в ДНР. "Потери противника составили до 200 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер Stryker производства США, 25 автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены четыре склада боеприпасов", - сказали в министерстве обороны.

По информации военных, "Южная" группировка за сутки поразила живую силу и технику семи бригад ВСУ в районах Берестока, Константиновки, Куртовки, Никифоровки, Резниковки, Славянска и Степановки в ДНР. Здесь украинские силы потеряли свыше 145 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, семь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и материальных средств.

Группировка "Север" ударила по живой силе и технике двух бригад и штурмового полка ВСУ в районах Белополья, Новой Сечи и Хотени в Сумской области. "На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Захаровка и Охримовка", - сказано в сообщении Минобороны.

За сутки в зоне ответственности группировки украинская армия потеряла до 140 военнослужащих, пусковую установку реактивной системы залпового огня MLRS производства США, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей, две самоходные артиллерийские установки и три склада материальных средств, сообщили российские военные.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Магдалиновка и Новояковлевка Запорожской области", - сказали в министерстве обороны.

По его данным, в течение суток группировкой уничтожены более 60 украинских военнослужащих, пять автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция и склад материальных средств.