Школьник подсыпал одноклассникам химический реагент в газировку в Татарстане

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Полицейские Татарстана выясняют обстоятельства отравления неизвестным химическим веществом подростков в Пестречинском районе республики, сообщает МВД региона.

По информации министерства, 21 января в одной из школ учащиеся выпили газированный напиток, предложенный одноклассником. В газировку мальчик от скуки добавил химический реактив.

В Минздраве Татарстана "Интерфаксу" сообщили, что дети были госпитализированы в среду в детскую республиканскую клиническую больницу, а сегодня выписаны в удовлетворительном состоянии на амбулаторное наблюдение.

В отношении матери подростка составлен протокол по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Решение по нему будет принято районной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, которая обсудит и поведение школьника.