Поиск

Школьник подсыпал одноклассникам химический реагент в газировку в Татарстане

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Полицейские Татарстана выясняют обстоятельства отравления неизвестным химическим веществом подростков в Пестречинском районе республики, сообщает МВД региона.

По информации министерства, 21 января в одной из школ учащиеся выпили газированный напиток, предложенный одноклассником. В газировку мальчик от скуки добавил химический реактив.

В Минздраве Татарстана "Интерфаксу" сообщили, что дети были госпитализированы в среду в детскую республиканскую клиническую больницу, а сегодня выписаны в удовлетворительном состоянии на амбулаторное наблюдение.

В отношении матери подростка составлен протокол по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Решение по нему будет принято районной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, которая обсудит и поведение школьника.

Татарстан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Новак сообщил о сокращении добычи нефти в России в 2025 году на 0,8%

В АТОР сообщили о блокировках карт россиян при оплате туров через СБП

 В АТОР сообщили о блокировках карт россиян при оплате туров через СБП

Губернатор Хинштейн попал в больницу после ДТП

ФСБ сообщила о задержании в Кузбассе подозреваемого в подготовке диверсий

Песков заявил, что для направления активов РФ на восстановление Палестины США придется их разблокировать

 Песков заявил, что для направления активов РФ на восстановление Палестины США придется их разблокировать

Кушнер и Уиткофф приедут в Москву после семи-восьми вечера

Уиткофф заявил, что процесс урегулирования украинского конфликта на финальном этапе

 Уиткофф заявил, что процесс урегулирования украинского конфликта на финальном этапе

Аэропорт Магадана открыт после инцидента с выкатыванием самолета за пределы ВПП

Депутат Горелкин: излишнее регулирование ИИ может сильно навредить

 Депутат Горелкин: излишнее регулирование ИИ может сильно навредить

В Москве арестован агент молдавских спецслужб

 В Москве арестован агент молдавских спецслужб
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8223 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2508 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 54 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 125 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });