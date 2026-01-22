Москва призвала воздерживаться от эскалации ситуации в Иране

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Москва призывает вовлеченные в ситуацию вокруг Ирана стороны воздержаться от шагов, которые бы отдаляли перспективу ее урегулирования, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Настойчиво призываем вовлеченные стороны воздерживаться от опрометчивых и безрассудных шагов, которые отдаляли бы перспективу выхода на устойчивое урегулирование ситуации в интересах международного и регионального мира и безопасности", - сказала она на брифинге в четверг.

По мнению официального представителя МИД, "отказ от конфронтационных подходов и демонстрация готовности к взаимоуважительному и равноправному диалогу позволят выйти на приемлемые для всех заинтересованных сторон развязки". "Готовы всячески этому содействовать", - добавила Захарова.

Она отметила, что РФ находится в "плотном контакте с иранскими партнерами, которые делятся оценками складывающейся обстановки, последовательно выступает за деэскалацию напряженности вокруг Ирана и в регионе в целом".

"Рекомендации соотечественникам, которые находятся в Исламской Республике Иран, прежние: соблюдать разумные меры предосторожности, воздерживаться от осуществления фото- и видеосъемки военных, правительственных объектов, неукоснительно выполнять требования местных правоохранительных органов и спецслужб. Тех же россиян, которые запланировали выезд в Иран с теми или иными целями, просим отложить поездку до полной нормализации ситуации с безопасностью", - заключила Захарова.