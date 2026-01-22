Поиск

Москва призвала воздерживаться от эскалации ситуации в Иране

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Москва призывает вовлеченные в ситуацию вокруг Ирана стороны воздержаться от шагов, которые бы отдаляли перспективу ее урегулирования, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Настойчиво призываем вовлеченные стороны воздерживаться от опрометчивых и безрассудных шагов, которые отдаляли бы перспективу выхода на устойчивое урегулирование ситуации в интересах международного и регионального мира и безопасности", - сказала она на брифинге в четверг.

По мнению официального представителя МИД, "отказ от конфронтационных подходов и демонстрация готовности к взаимоуважительному и равноправному диалогу позволят выйти на приемлемые для всех заинтересованных сторон развязки". "Готовы всячески этому содействовать", - добавила Захарова.

Она отметила, что РФ находится в "плотном контакте с иранскими партнерами, которые делятся оценками складывающейся обстановки, последовательно выступает за деэскалацию напряженности вокруг Ирана и в регионе в целом".

"Рекомендации соотечественникам, которые находятся в Исламской Республике Иран, прежние: соблюдать разумные меры предосторожности, воздерживаться от осуществления фото- и видеосъемки военных, правительственных объектов, неукоснительно выполнять требования местных правоохранительных органов и спецслужб. Тех же россиян, которые запланировали выезд в Иран с теми или иными целями, просим отложить поездку до полной нормализации ситуации с безопасностью", - заключила Захарова.

Хроника 02 – 22 января 2026 года Протесты в Иране
Иран МИД Мария Захарова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МИД РФ выразил недоумение из-за ситуации с моряками с танкера "Маринера"

Экс-замглавы Василеостровского района Петербурга осужден за взятки

Минобороны выделит Ан-124 для доставки снегоуборщиков на Камчатку

РФ в декабре 2025 г. увеличила выручку от экспорта вина в КНР в 4 раза

 РФ в декабре 2025 г. увеличила выручку от экспорта вина в КНР в 4 раза

Новак сообщил о сокращении добычи нефти в России в 2025 году на 0,8%

 Новак сообщил о сокращении добычи нефти в России в 2025 году на 0,8%

В АТОР сообщили о блокировках карт россиян при оплате туров через СБП

 В АТОР сообщили о блокировках карт россиян при оплате туров через СБП

Губернатор Хинштейн попал в больницу после ДТП

ФСБ сообщила о задержании в Кузбассе подозреваемого в подготовке диверсий

Песков заявил, что для направления активов РФ на восстановление Палестины США придется их разблокировать

 Песков заявил, что для направления активов РФ на восстановление Палестины США придется их разблокировать

Кушнер и Уиткофф приедут в Москву после семи-восьми вечера
Хроники событий
Протесты в Иране Протесты в Иране 55 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8223 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2508 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 125 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });