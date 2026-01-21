Иран пригрозил США "сокрушительным ответом" на военные действия против иранских властей

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В Тегеране не придают большого значения угрозам президента США Дональда Трампа, а любые военные действия Вашингтона в отношении руководства страны не останутся без ответа, заявил представитель Генштаба вооруженных сил Ирана генерал Аболфазл Шекарчи.

Шекарчи предупредил о "сокрушительных ответных мерах" в случае любых военных действий со стороны США в отношении руководства Ирана, передает Press TV.

"Мы не придаем большого значения громким заявлениям Трампа", - подчеркнул Шекарчи.

В субботу Трамп в интервью Politico заявил, что "настало время искать новое руководство в Иране".

"Трамп знает, если рука агрессии будет протянута против нашего верховного лидера (аятоллы Али Хаменеи - ИФ), мы не только отрубим эту руку, но и подожжем их мир и не оставим им безопасного убежища в регионе", - заверил Шекарчи, назвав позицию США "психологической войной".

Ранее Трамп грозился принять жесткие меры против Ирана в ответ на подавление масштабных беспорядков в стране. Однако на прошлой неделе заявил, что, по его информации, у иранских властей больше нет планов осуществлять казни причастных к протестам людей.

В Иране с 28 декабря проходят массовые протесты. Изначально они были вызваны тяжелой экономической ситуацией и падением курса национальной валюты, но вскоре приобрели и политический контекст.