Поиск

Иран пригрозил США "сокрушительным ответом" на военные действия против иранских властей

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В Тегеране не придают большого значения угрозам президента США Дональда Трампа, а любые военные действия Вашингтона в отношении руководства страны не останутся без ответа, заявил представитель Генштаба вооруженных сил Ирана генерал Аболфазл Шекарчи.

Шекарчи предупредил о "сокрушительных ответных мерах" в случае любых военных действий со стороны США в отношении руководства Ирана, передает Press TV.

"Мы не придаем большого значения громким заявлениям Трампа", - подчеркнул Шекарчи.

В субботу Трамп в интервью Politico заявил, что "настало время искать новое руководство в Иране".

"Трамп знает, если рука агрессии будет протянута против нашего верховного лидера (аятоллы Али Хаменеи - ИФ), мы не только отрубим эту руку, но и подожжем их мир и не оставим им безопасного убежища в регионе", - заверил Шекарчи, назвав позицию США "психологической войной".

Ранее Трамп грозился принять жесткие меры против Ирана в ответ на подавление масштабных беспорядков в стране. Однако на прошлой неделе заявил, что, по его информации, у иранских властей больше нет планов осуществлять казни причастных к протестам людей.

В Иране с 28 декабря проходят массовые протесты. Изначально они были вызваны тяжелой экономической ситуацией и падением курса национальной валюты, но вскоре приобрели и политический контекст.

Иран генштаб Аболфазл Шекарчи США Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Более 10 стран согласились на участие в предложенном Трампом "Совете мира"

Трамп не поедет на переговоры в формате G7 в Париже на этой неделе

Дмитриев назвал переговоры с США в Давосе очень конструктивными

Европарламент решил заморозить ратификацию торгового соглашения с США

 Европарламент решил заморозить ратификацию торгового соглашения с США

Трамп заявил, что спас НАТО от отправки на "свалку истории"

 Трамп заявил, что спас НАТО от отправки на "свалку истории"

Турция ведет переговоры c Chevron о совместной разведке нефти и газа

Банк Англии считает, что действия Трампа могут негативно повлиять на финстабильность в Британии

В Финляндии планируют к концу года построить забор на границе с Россией

Впервые за сто лет в Канаде разработали модель действий на случай нападения США

 Впервые за сто лет в Канаде разработали модель действий на случай нападения США

ЕК готовит соглашение с Индией о зоне свободной торговли на четверть мирового ВВП
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8203 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2507 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 17 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 52 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });