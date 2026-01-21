В Иране сообщили о более 3 тыс. жертв протестов

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Иранская организация судебной медицины сообщила о гибели 3117 жителей Ирана в результате недавних беспорядков, передает в cреду телеканал Press TV.

По данным организации, в это число входят как гражданские лица, так и сотрудники сил безопасности Ирана.

Протесты в Иране начались в конце декабря из-за ухудшения экономической ситуации, в частности, из-за резкого падения курса национальной валюты, но позже на них стали звучать и политические призывы. В последние дни ситуация в стране, по данным властей, в целом, нормализовалась.