Пенсионерка на Урале не смогла вернуть квартиру по "схеме Долиной"

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отказал пенсионерке в возвращении квартиры, которую та продала под давлением мошенников, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Суд установил, что мошенники действовали на протяжении трех месяцев под предлогом замены счетчиков. Они убедили женщину перевести все ее накопления, более 500 тыс. руб., на безопасный счет.

После этого, они с помощью поддельной выписки из Росреестра убедили ее в том, что ее квартира уже кому-то продана. По их словам, чтобы восстановить право собственности, женщине нужно срочно продать квартиру и вырученные деньги также перевести для "защиты"

Пенсионерка продала свою квартиру за 4,5 миллиона рублей и все полученные средства перевела мошенникам. Одумалась женщина после того, как новые собственники поставили вопрос о переезде.

Женщина обратилась в суд и ходатайствовала о признании сделки по переводу денег и купли-продажи жилплощади недействительными без применения последствий признания сделок недействительными. Другими словами, она хотела, чтобы банк вернул ей деньги, а покупатель квартиры - квартиру.

В суде она настаивала на том, что в тот момент находилась под непрерывным психологическим давлением, обманом и не могла осознавать последствий своих действий, чем и воспользовались преступники.

Суд отказал пенсионерке в удовлетворении ходатайства и оставил добросовестным покупателям их недавно приобретенную квартиру.

Кроме того, по информации пресс-службы, проданная пенсионеркой квартира не была ее единственным жильем, поэтому женщина не окажется на улице.

Екатеринбург Росреестр
