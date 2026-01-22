Поиск

ВС взыскал со строителя курорта 1 млрд рублей компенсации ущерба Черному морю

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Верховный суд России обязал коммерческую организацию "Сипайн Резорт" возместить ущерб, причиненный акватории Черного моря выбросом отходов.

"Суд рассмотрел иск к компании, построившей курортный комплекс на берегу Черного моря, о возмещении более 1 млрд рублей ущерба, причиненного окружающей среде", - сообщили в пресс-службе суда.

С ООО взыскано возмещение ущерба, причиненного водному объекту, в размере 320 094 202 рублей и ущерба, причиненного почвам - в размере 694 158 714 рублей. Ответчика также обязали рекультивировать земельный участок.

Суд установил, что в ходе работ был изменен ландшафт земельного участка, уничтожен плодородный слой почвы, на береговой полосе размещено более 13 тонн отходов, а более 1 850 тонн сброшено в Черное море. Тем самым природным ресурсам причинен колоссальный ущерб.

Ранее суд первой инстанции пришел к выводу о доказанности причинения застройщиком ущерба окружающей среде. Апелляция поддержала это решение, однако кассационный суд общей юрисдикции, сославшись на ряд допущенных, по его мнению, процессуальных нарушений, отменил судебные постановления и направил дело на новое рассмотрение.

"Верховный суд России отменил определение кассационного суда, признав, что все существенные обстоятельства дела нижестоящими судами установлены, размер ущерба определен, обязанность возместить причиненный вред на общество возложена правильно, в связи с чем необходимость в повторном рассмотрении дела отсутствует", - заключили в пресс-службе суда.

