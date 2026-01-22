Путин заявил, что армия РФ должна оснащаться умной техникой на собственной компонентной базе

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Российская армия должна оснащаться умной техникой на базе отечественных решений, заявил президент РФ Владимир Путин.

На совещании по развитию отечественной интегральной электроники президент отметил, что такие технологии относятся к числу самых сложных и наукоемких направлений.

"Ведущие государства и объединения - Соединенные Штаты, Китай, страны ЕС - ориентируются сейчас на укрепление суверенитета по основным элементам производственной цепочки в электронике, концентрируя на этом усилия, потому что для всех абсолютно очевидно: обеспечить экономическое и технологическое развитие, технологическое лидерство в сфере искусственного интеллекта, космоса, связи, цифровых технологий, квантовых вычислений не просто сложно, а невозможно без конкурентоспособных интегральных схем и электронной компонентной базы", - сказал Путин.

Затронул он и сферу безопасности и обороны. "Все современные и тем более перспективные виды вооружений становятся все более требовательны к эффективности электронной компонентной базы. Очевидно, что армия России должна оснащаться умной техникой на базе наших собственных решений", - добавил президент, подчеркнув, что в полной мере это относится и к гражданской сфере.