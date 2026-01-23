ЕС нарастит инвестиции в Гренландию

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Страны Евросоюза проявили солидарность с Гренландией и Данией, ЕС планирует наращивать инвестиции в островную территорию, сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Европа проявила твердость и полную солидарность с Гренландией и Королевством Дания. Работа по обеспечению безопасности в Арктике продолжается. Мы нарастим инвестиции в Гренландию и в готовое к арктическим условиям оборудование", - написала фон дер Ляйен в соцсети X.

Кроме того, по ее словам, ЕС углубит сотрудничество в области безопасности с партнерами в регионе.