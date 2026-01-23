Поиск

В МИД РФ заявили, что ситуация вокруг Гренландии сейчас не затрагивает Севморпуть

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Ситуация вокруг Гренландии в данный момент не влияет на Северный морской путь (СМП), при этом Россия в ближайшей перспективе будет взаимодействовать по тематике СМП в первую очередь с азиатскими партнерами, сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на министерство иностранных дел (МИД) РФ.

"Говорить о непосредственном влиянии ситуации вокруг этого острова на развитие транспортно-логистических маршрутов на севере нашей страны на данном этапе не приходится", - заявили изданию в МИД РФ.

Там добавили, что "внешнеэкономическое взаимодействие России в Арктике, в том числе по тематике Севморпути, в обозримой перспективе будет развиваться в первую очередь с азиатскими партнерами, географически расположенными совсем в другой стороне от Гренландии".

На практике СМП все чаще используется как более короткий путь между Азией и Европой, а связующим звеном выступает именно Россия, уточняется в публикации.

Так, в октябре 2025 года госкорпорация "Росатом" провела очередное заседание по СМП в рамках российско-китайской межправкомиссии. В декабре 2025 года прошел 23-й российско-индийский саммит, на котором стороны отдельно выделили арктическую тематику - регулярные консультации и развитие логистических коридоров, напоминает газета.

"Тем не менее геополитическая конфигурация в регионе, особенно в условиях меняющегося климата, не носит статичного характера, что потребует внимательного анализа складывающейся обстановки на предмет ее соответствия национальным интересам нашей страны", - отметили в беседе с изданием в МИД РФ.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп в последние недели неоднократно заявлял, что намерен добиваться присоединения Гренландии к Штатам, так как считает это важным для нацбезопасности. При этом власти контролирующей Гренландию Дании подчеркивают, что не намерены уступать этот остров. Власти самой Гренландии также заверяют, что возможность стать частью США их не интересует.

