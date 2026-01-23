Ушаков назвал встречу Путина с делегацией США полезной во всех смыслах

РФ и США будут поддерживать плотные контакты, как по Украине, так и по другим темам, отметил он

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал встречу Владимира Путина с американской делегацией "полезной во всех смыслах".

"В целом, встреча, только что закончившаяся в Кремле была во всех смыслах полезной, как для нашей, так и для американской стороны", - сказал Ушаков журналистам.

"Условлено на встрече, что российская и американская стороны будут поддерживать в дальнейшем плотные контакты друг с другом, как по украинской, так и по другим темам", - подчеркнул он.