Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,1%

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в пятницу умеренно подрос на итогах встречи президента России Владимира Путина со спецпосланниками президента США по украинскому урегулированию, также фактором поддержки выступают дорожающие металлы и нефть (фьючерс на Brent поднялся до $64,5 за баррель). Индекс IMOEX2 за минуту торгов подрос на 0,1%.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2770,56 пункта (+0,1%); лидируют в росте акции "Полюса" (+2,4%), "Русала" (+1,1%), "Норникеля" (+0,6%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 23 января, составляет 76,0382 руб. (-1,48 рубля).

Подорожали также акции "Интер РАО" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), "ФосАгро" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Подешевели акции "Северстали" (-0,7%), "Аэрофлота" (-0,6%), "НЛМК" (-0,6%), "Группы компаний ПИК" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "МТС" (-0,4%), "ММК" (-0,4%), АФК "Система" (-0,4%), "Газпрома" (-0,1%), "Роснефти" (-0,1%).

В ходе переговоров президента РФ Владимира Путина с американской делегацией было вновь констатировано, что без решения территориального вопроса "по формуле Анкориджа" рассчитывать на долгосрочное урегулирование на Украине не стоит, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

В РФ, как подчеркивал Путин, искренне заинтересованы урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами, отметил Ушаков.

"Пока этого нет - Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей именно на поле боя, где российские вооруженные силы владеют стратегической инициативой", - сказал Ушаков.

Ушаков также сообщил, что первое заседание трехсторонней рабочей группы России, Украины и США по вопросам безопасности пройдет в пятницу в Абу-Даби. "Условлено, что уже сегодня, то есть в пятницу, 23 января, в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности", - сказал Ушаков журналистам по итогам состоявшихся в Москве переговоров по украинскому урегулированию между президентом РФ Владимиром Путиным и представителями президента США Дональда Трампа.

"Наша переговорная группа по вопросам безопасности уже сформирована и в ближайшие часы вылетит в Эмираты. В ее состав включены представители руководства министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Костюковым ", - сообщил Ушаков.

По его словам, наряду с этим в Абу-Даби также встретятся и руководители двусторонней группы России и США по экономическим делам - Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф.

Встреча трехсторонней рабочей группы по безопасности в Абу-Даби должна пройти успешно и откроет хорошие перспективы по украинскому урегулированию, заявил также Ушаков.

С американской стороны в переговорах участвовали специальный посланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер, а также старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.

Президент США Дональд Трамп заявил, что и Украина, и Россия идут на уступки ради урегулирования украинского конфликта. "Все идут на уступки, чтобы добиться этого", - сказал он журналистам на борту самолета.

Говоря о предстоящей трехсторонней встрече в Абу-Даби, Трамп отметил, что любые переговоры - это хорошо, так как в ходе президентства его предшественника на посту президента США Джо Байдена таких встреч не было. "Мы посмотрим, что случится" на встрече, добавил Трамп.

Американский президент вновь подчеркнул, что, по его мнению, обе стороны хотят заключить соглашение об урегулировании конфликта.

В США накануне индексы акций выросли на 0,6-0,9% на фоне ослабления геополитической напряженности.

Президент США Трамп отказался от плана введения дополнительных пошлин в отношении европейских стран, выступивших в поддержку независимости Гренландии. Он также заявил, что смог согласовать с генсеком НАТО Марком Рютте базу для будущей сделки по Гренландии и Арктике в целом.

Трамп также дал понять, что близок к выбору кандидата на пост следующего председателя Федеральной резервной системы. При этом он добавил, что ему нравится идея оставить экономического советника Белого дома Кевина Хассетта на его нынешнем посту.

Экономика США в третьем квартале выросла на 4,4% в пересчете на годовые темпы, согласно окончательным данным министерства торговли страны. Предварительно сообщалось о росте на 4,3%. Аналитики не ожидали пересмотра показателя, сообщает Trading Economics.

Доходы населения США в ноябре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли. Эксперты прогнозировали повышение на 0,4%. Расходы увеличились на 0,5%, как и ожидалось.

Данные были обнародованы со значительным опозданием из-за приостановки сбора статистики во время шатдауна. Также Минторг представил ранее не публиковавшиеся сведения за октябрь: расходы американцев повысились на 0,5%, доходы - на 0,1%.

В Азии в пятницу также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,3%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,2%).

На нефтяном рынке утром в пятницу цены возобновили рост после отката накануне. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 7:05 МСК составила $64,51 за баррель (+0,7%), мартовская цена фьючерса на WTI - $59,81 за баррель (+0,8%).

Накануне вечером давление на котировки оказали данные Минэнерго США о росте запасов нефти в стране на предыдущей неделе на 3,602 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения резервов на 1,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Также сильнее прогнозов выросли запасы бензина - на 5,98 млн баррелей, и дистиллятов - на 3,35 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, увеличились на 1,478 млн баррелей после роста на 745 тыс. баррелей неделей ранее.