Еще одно землетрясение произошло в Туве

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 3,1 зафиксирован в пятницу в 78 км к юго-западу от Кызыла (Тува), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зарегистрированного в 06:52 по Москве землетрясения находился примерно в 13 км южнее села Ийи-Тал в Улуг-Хемском районе республики.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 3,5 балла по шкале MSK-64.

Как сообщалось, в 00:33 по Москве в Туве было зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,5 с эпицентром в 238 км юго-восточнее Кызыла.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 4,1 балла по шкале MSK-64.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в Туве, где сейсмоактивность сохраняется с конца 2011 года.