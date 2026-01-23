Поиск

"Газпром" за пять лет направил на газификацию в России более 1 трлн рублей

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - "Газпром" с 2021 по 2025 год направил на газификацию в России более одного триллиона рублей, сообщил вице-премьер Александр Новак на заседании федерального штаба по газификации. ОБ этом сообщает "Россия 24".

"Объем инвестиций "Газпрома" за пятилетку превысил 1 трлн рублей. Это в 2,7 раза больше, чем в предыдущую пятилетку. В результате уровень газификации России по итогам 2025 года достиг 75%", - сказал Новак.

