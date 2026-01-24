Поиск

Сотрудник института Востоковедения РАН: коренная причина иранских протестов - в экономике

Мехрубон Ашуров рассказал о ситуации в Иране после волнений

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - О причинах протестов в Иране, ситуации в стране на данный момент и возможных шагах властей в интервью обозревателю "Интерфакса" Борису Геворкяну рассказывает сотрудник института Востоковедения РАН Мехрубон Ашуров.

- Пару дней назад появилась новость со ссылкой на правозащитников о 4000 погибших в ходе протестов в Иране. Можно ли доверять этим данным?

- Сведения о 4 000, 12 000 или даже 20 000 погибших начали появляться около недели назад - их публиковали различные правозащитные организации. Конечно, мы не можем гарантировать достоверность этих сообщений. Вместе с тем верховный лидер Ирана в своем выступлении несколько дней назад говорил о тысячах погибших и том, что виноваты в этом США и Израиль.

Думается, не стоит сейчас делать преждевременных выводов и верить таким масштабным цифрам как 20 000. Но, очевидно, что количество погибших не меньше пары тысяч.

- Нет ли новых сообщений от правительства Ирана?

- Вчера иранские власти (в Судебно-медицинским управлении при Фонде мучеников и ветеранов Ирана) заявили о более чем трех тысячах жертв протестов, включая гражданских и сотрудников сил безопасности. Но понятно, что с каждым днем данные будут обновляться, в том числе из-за погибших в больницах.

- Судя по всему, обстановка в Иране все-таки успокоилась. Какая у вас информация?

- Сейчас мы можем говорить о стабилизации ситуации в стране в целом. В последнюю неделю точно. В стране введен комендантский час и, в принципе, протестный потенциал – он исчерпал себя. Я слышал, что в конце прошлой недели, уже после подавления протестов и когда уже не было доступа к интернету, в отдельных городах собирались люди. Но это нельзя назвать серьезным протестом: речь идет о группах до ста человек. И они уже не представляли какую-то опасность.

- То есть, власти Ирана не лгут, когда заявляют о прекращении массовых выступлений и столкновений?

- Да, их уже нет. Тут, конечно, ситуация сложная из-за того, что в стране блокирован интернет. Тем не менее, у кого был доступ к Starlink, они что-то выкладывали, публиковали видео, но в последние дни этого уже мало. Опять же, комендантский час.

Также люди, которые прилетают в другие страны из Тегерана, - авиасообщение уже возобновлено, – говорят, что в целом ситуация в стране стабильная и учреждения все работают.

- В каких городах, крупных или малых, были наиболее серьезные стычки и значительные жертвы?

- Протест начался, как мы знаем, в конце декабря с Тегерана, и что было удивительно, начался протест с лавочников, как говорят на фарси – базари, с продавцов. Это было нечто новое в протестной истории Ирана, как минимум, в последнее время. Но затем, после публикаций видео в интернете, уже в первых числах января, многие города – более ста городов, а это практически вся страна – она, что называется, заполыхала.

- И куда перекинулись волнения из столицы?

- Наиболее серьезная ситуация наблюдалась в тех регионах, где пестрый этнический состав. Cначала в курдских районах в западной части сраны, а потом уже на востоке, в провинции Систан и Белуджистан, где проживают белуджи. Но я бы не стал это связывать с этническим фактором, хотя он тоже имеет место. Просто эти регионы – самые бедные, и поэтому там были самые активные протесты. А вообще главная их причина – ухудшающееся экономическое положение.

- По вашей информации, будут ли репрессии, показательные казни, о чем было много разговоров?

- Ну, об этом говорилось и распространялось в западных СМИ, говорил президент Трамп. Но, по последней информации и по тому, что говорит министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, казней протестующих и тем более никаких публичных казней не планируется.

- Чем вы это объясняете?

Я считаю, что в нынешней ситуации правительство Исламской республики, наоборот, пойдет каким-то образом навстречу тем протестующим, которые высказывали экономические требования. Но это не касается криминальных элементов, которые занимались убийствами, поджогами и грабежами. Поэтому, я думаю, что ситуация будет и дальше стабилизироваться, и правительству сейчас не на руку как-то усугублять положение и устраивать казни, тем более публичные.

- Иначе говоря, причина нынешнего кризиса в Иране не политическая, а экономическая?

- Да, основная, коренная причина протестов – она в экономике. Еще в декабре прошлого года, когда правительство приступило к формированию нового бюджета, а он у них принимается в марте, власти стали готовить экономические реформы. И они закладывались в новый бюджет. Проще говоря, некоторые субсидии должны были перераспределяться в бедные регионы.

На сегодня правительство Ирана прекрасно понимает и знает о своих проблемах, в первую очередь в сфере экономики. И будет естественно, стремиться их решить. Это и вопросы с инфляцией (около 40%), это девальвация валюты, ну и проблемы с энергетикой.

- Сообщалось, что триггером для протестов стало падение курса риала. Власти могут тут что-то сделать?

- Да, так и есть. В течение 2025 года риал потерял примерно половину своей стоимости по отношению к доллару, а в декабре его падение составило около 20%. А с 2018 года, когда Дональд Трамп вышел из ядерной сделки и был введён строгий санкционный режим против Тегерана, доллар укрепился в 30 раз по отношению к риалу. То есть ситуация ухудшалась с каждым годом и, что более значимо – не было видно перспектив улучшения.

Так что у правительства нет иного пути, как укреплять курс нацвалюты и остановить инфляцию.

- А это реально?

Будем наблюдать за ситуацией – за тем, как команда Пезешкияна справится с этим кризисом и выполнит обещания по улучшению экономической ситуации. Хотя санкции, энергетический кризис и недавняя война значительно ограничивают возможности для качественного улучшения ситуации.

- Принимаются ли уже какие-то срочные меры "пожарного характера" в сфере экономики и социалки?

- Еще до пика протестов, 5-6 января в СМИ появилась информация о том, что правительство намерено выплачивать гражданам по 7 долларов в месяц в рамках мер поддержки. Если эта информация подтвердится, то такие шаги вряд ли значительно улучшат ситуацию. Хотя для бедных районов они могут иметь определённое значение. Будем отслеживать.

Иран Мехрубон Ашуров
