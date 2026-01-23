Поиск

Путин прибыл в МФТИ, где пообщается со студентами и выпускниками вуза

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в пятницу, в преддверии Дня российского студенчества, приехал в подмосковный город Долгопрудный, в Московский физико-технический институт (МФТИ), передает корреспондент "Интерфакса".

Как ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин ознакомится с этим высшим учебным заведением, осмотрит лаборатории, а также пообщается со студентами и выпускниками. Президент РФ традиционно отмечает День российского студенчества (25 января) встречами с учащимися.

Кроме того, в ходе этой поездки Путин обсудит проблемы отдельных отраслей и в целом системы высшего образования и науки, отметил Песков.

МФТИ создан в сентябре 1951 года на базе физико-технического факультета Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова. Основная задача - подготовка специалистов-исследователей, сочетающих в себе глубокие знания фундаментальных основ физики и математики с практическими инженерными навыками для разработки перспективных технологий, технологических систем и целых отраслей. У истоков университета стояли нобелевские лауреаты, академики Петр Капица, Николай Семёнов и Лев Ландау.

Владимир Путин МФТИ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Песков не подтвердил сообщения о неофициальных встречах в Абу-Даби делегаций РФ, США и Украины

Генпрокуратура признала нежелательной в РФ криптовалютную биржу Whitebit

Полиция нашла пропавшего в Красноярске мальчика

Константин Богомолов назначен и.о. ректора Школы-студии МХАТ

 Константин Богомолов назначен и.о. ректора Школы-студии МХАТ

Переговоры в Абу-Даби пройдут в пятницу и при необходимости - в субботу

 Переговоры в Абу-Даби пройдут в пятницу и при необходимости - в субботу

Двух охранников ТЦ задержали в Петербурге по делу об убийстве посетителя

МЧС направит дополнительную технику пострадавшей от снежного циклона Камчатке

 МЧС направит дополнительную технику пострадавшей от снежного циклона Камчатке

Минтранс подготовил законопроект для вывода автобеспилотников на дороги

Выполнявший рейс из Пхукета в Барнаул пассажирский Boeing подал сигнал бедствия

В Красноярске разыскивают еще одного пропавшего подростка
Хроники событий
Протесты в Иране Протесты в Иране 56 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8229 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 126 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2508 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });