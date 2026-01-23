Путин прибыл в МФТИ, где пообщается со студентами и выпускниками вуза

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в пятницу, в преддверии Дня российского студенчества, приехал в подмосковный город Долгопрудный, в Московский физико-технический институт (МФТИ), передает корреспондент "Интерфакса".

Как ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин ознакомится с этим высшим учебным заведением, осмотрит лаборатории, а также пообщается со студентами и выпускниками. Президент РФ традиционно отмечает День российского студенчества (25 января) встречами с учащимися.

Кроме того, в ходе этой поездки Путин обсудит проблемы отдельных отраслей и в целом системы высшего образования и науки, отметил Песков.

МФТИ создан в сентябре 1951 года на базе физико-технического факультета Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова. Основная задача - подготовка специалистов-исследователей, сочетающих в себе глубокие знания фундаментальных основ физики и математики с практическими инженерными навыками для разработки перспективных технологий, технологических систем и целых отраслей. У истоков университета стояли нобелевские лауреаты, академики Петр Капица, Николай Семёнов и Лев Ландау.