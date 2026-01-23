Поиск

Суд в Москве приговорил бывшего сотрудника Военно-строительной компании к 11 годам колонии

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Головинский суд Москвы признал виновным во взяточничестве при реализации нацпроекта в Твери бывшее должностное лицо публично-правовой компании "Военно-строительная компания" Дмитрия Шаменкова, сообщает телеграм-канал военных следственных органов СКР.

Подсудимый приговорен к 11 годам колонии строгого режима и штрафу, кратному сумме взятки.

По версии следствия, в 2021 году в рамках нацпроекта "Демография" между госзаказчиком и казенным учреждением "Тверьоблстройзаказчик" был заключен контракт на строительство футбольного манежа в Твери на сумму свыше 900 млн рублей. Обязанности по заключению контракта и контролю за его исполнением возлагались на Шаменкова и бывшего начальника филиала строительного управления по Московскому военному округу "Военно-строительной компании" Матвея Иванова.

Установлено, что в 2022 году Иванов передал Шаменкову взятку от сотрудников коммерческих организаций за содействие в заключении субподрядных контрактов и покровительство при их исполнении. В результате условия контракта выполнены не были, и Министерству обороны был причинен ущерб в особо крупном размере.

Шаменкову вменили получение особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК). Его имущество было арестовано по ходатайству следствия.

В декабре 2025 года Иванов был приговорен к четырем с половиной годам колонии строгого режима, со штрафом в размере кратном сумме взятки.

Расследование уголовного дела в отношении представителей коммерческих организаций по факту дачи взятки продолжается.

"Военно-строительная компания" была создана в 2019 году вместо подведомственного Минобороны Федерального агентства по специальному строительству ("Спецстрой").

