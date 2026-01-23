Путин сменил начальника управления президента по работе с обращениями граждан и организаций
Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Владимир Путин назначил Алексея Михеева начальником управления президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций.
Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Другим указом президент освободил от этой должности Михаила Михайловского.
Ранее Михеев отвечал за организацию работы мобильной приемной президента РФ и был заместителем начальника управления, которое он теперь возглавил.