Путин сменил начальника управления президента по работе с обращениями граждан и организаций

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Владимир Путин назначил Алексея Михеева начальником управления президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Другим указом президент освободил от этой должности Михаила Михайловского.

Ранее Михеев отвечал за организацию работы мобильной приемной президента РФ и был заместителем начальника управления, которое он теперь возглавил.