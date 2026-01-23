Поиск

Мурманск и Североморск частично остались без электроснабжения

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Непогода привела к перебоям в электроснабжении Мурманска и соседнего Североморска, сообщил глава областного центра Иван Лебедев в своем телеграм-канале.

"На линиях электропередач образуется гололед и изморозь, что уже привело к частичному отключению электричества в Мурманске и Североморске", - заявил Лебедев.

В свою очередь, глава ЗАТО Североморск Владимир Евменьков подтвердил проблемы с электроснабжением на главной базе Северного флота.

"Это привело к частичному отключению электричества в жилом фонде и остановке двух котельных в нашем муниципалитете, из-за чего прекращена подача отопления и горячего водоснабжения в Сафоново, Сафоново-1 и микрорайоне Кортик", - сообщил Евменьков в своём телеграм-канале.

По данным пресс-службы "Россети Северо-Запад", произошло отключение воздушной линии электропередачи.

"Специалисты выехали для восстановительных работ сразу после поступления сигнала о технологическом нарушении. Параллельно организуются резервные схемы электроснабжения", - прокомментировали в компании.

Ранее "Россети Северо-Запад" сообщили о работе в Мурманской области в режиме повышенной готовности в связи с мокрым снегом и усилением ветра.

