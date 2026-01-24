Энергетики заменят поврежденные опоры ЛЭП в Заполярье

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Специалисты "Россетей" из Мурманской и Ленинградской областей, Карелии работают над восстановлением электроснабжения в Мурманске и соседнем Североморске, нарушенном в пятницу из-за обрушения пяти опор ЛЭП, сообщила пресс-служба сетевой компании.

"В течение ночи электроснабжение части обесточенных потребителей удалось восстановить, в том числе социально значимых объектов, с привлечением резервных источников. Продолжается монтаж конструкций для замены поврежденных опор ЛЭП", - говорится в сообщении.

Пресс-служба "Россетей" отмечает, что к технологическим нарушениям привели снегопад, шквалистый ветер, гололедно-изморозевые отложения на проводах и опорах ЛЭП.

По информации главы Мурманска Ивана Лебедева, в Мурманске все еще отключено наружное освещение. Кроме того, городские спортивные объекты не работают, в спортивных школах отменили тренировки.

Ранее глава ЗАТО Североморск Владимир Евменьков сообщил, что в восстановлении электроснабжения участвует Северный флот. "Для высвобождения мощностей отключено уличное освещение, корабли переведены на автономный режим энергообеспечения", - сообщил он в своем телеграм-канале.

В ночь на субботу губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил об обрушении в регионе пяти ЛЭП и организации доставки новых опор из Ленинградской области и Карелии.

В пятницу непогода привела к перебоям в электроснабжении Мурманска и соседнего Североморска. Во входящих в состав ЗАТО Североморск поселках Сафоново, Сафоново-1 и микрорайоне Кортик были остановлены котельные, жилые дома остались без отопления и горячего водоснабжения.

По факту отключения электроснабжения в нескольких населенных пунктах Мурманской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).