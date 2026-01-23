Посол Китая назвал беспрецедентно высоким и "всепогодным" уровень отношений с РФ

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне, заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

"В настоящее время китайско-российские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне. Эти отношения - фундамент. Они отражают поддержку и сотрудничество плечом к плечу; представляют собой всепогодное партнерство стратегического взаимодействия в новую эпоху; являются образцом новых международных отношений; воплощают общее ожидание народов двух стран, а также вносят стабильность и позитивную энергию в нестабильный, меняющийся мир", - сказал Чжан Ханьхуэй в своей приветственной речи на торжественном приеме для ведущих российских СМИ.

Он добавил, что "достижение в развитии китайско-российских отношений было бы невозможно без совместных усилий соответствующих информационных организаций двух стран, а также без активной помощи присутствующих друзей из медиасообщества".

Посол также отметил, что необходимо, в частности, "глубоко раскрывать яркие моменты сотрудничества во всех сферах", "совместно создавать дружелюбную информационную среду, усилить обмен информацией, координировать повестки, вести диалог, консолидировать разумные голоса".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, открывая прием, отметила, что на сегодняшний день приходится "наивысший пик двусторонних отношений за всю их историю". "Но наивысший пик не означает, что не будет еще других высот", - указала она.

"Я рада присутствовать здесь, потому что мы с вами как раз создаем эту информационную повестку - каждый со своей стороны", - сказала Захарова.

В рамках мероприятия состоялась церемония награждения представителей российских СМИ почетными грамотами за вклад в китайско-российскую дружбу и сотрудничество. Среди лауреатов - агентство "Интерфакс".

Кроме того для гостей была организована фотовыставка на тему "Сила дружбы, единство в медиапространстве".

Как отметили в посольстве КНР в Москве мероприятие подтвердило прочную основу партнерства Китая и России в сфере медиа, а также предоставило уникальные возможности для углубления медиа-сотрудничества двух стран.