Поиск

В 2026-2027 годах пройдут Годы российско-китайского сотрудничества в области образования

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин распорядился провести в 2026-2027 годах Годы российско-китайского сотрудничества в области образования. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

В течение этих двух лет будут проводиться мероприятия для дальнейшего развития российско-китайских отношений и расширения двусторонних связей в области образования.

Подготовить и утвердить план основных мероприятий правительство должно в течение месяца во взаимодействии с китайской стороной.

Владимир Путин правительство Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Казани из-за снегопада отменили плату за парковку

В Госдуме пообещали устранить перегибы в банковских блокировках

В РФ выявлены контактировавшие с заболевшим оспой обезьян, за ними ведут меднаблюдение

 В РФ выявлены контактировавшие с заболевшим оспой обезьян, за ними ведут меднаблюдение

В январе Госдума рассмотрела 157 проектов законов, 22 из них стали законами

Еще одного пациента с оспой обезьян доставили в Домодедовскую больницу

 Еще одного пациента с оспой обезьян доставили в Домодедовскую больницу

Второй раунд переговоров РФ-США-Украина состоится в Абу-Даби 4-5 февраля

 Второй раунд переговоров РФ-США-Украина состоится в Абу-Даби 4-5 февраля

За отрицание факта геноцида советского народа введут уголовную ответственность

Арестован организатор сауны в Прокопьевске, где погибли подростки

 Арестован организатор сауны в Прокопьевске, где погибли подростки

Три человека погибли при крушении учебного самолета в Оренбуржье

В прокопьевской сауне после гибели подростков нашли нарушения пожарной безопасности
Хроники событий
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 240 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8298 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 425 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 132 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });