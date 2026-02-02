В 2026-2027 годах пройдут Годы российско-китайского сотрудничества в области образования

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин распорядился провести в 2026-2027 годах Годы российско-китайского сотрудничества в области образования. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

В течение этих двух лет будут проводиться мероприятия для дальнейшего развития российско-китайских отношений и расширения двусторонних связей в области образования.

Подготовить и утвердить план основных мероприятий правительство должно в течение месяца во взаимодействии с китайской стороной.