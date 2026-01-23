Пять человек ранены в результате атаки БПЛА на служебный автобус в Белгородской области

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Пять мирных жителей получили ранения вследствие атаки беспилотника ВСУ на служебный автобус на автодороге Головчино - Масычево Грайворонского округа, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале в пятницу.

По данным Гладкова, автобус полностью уничтожен огнем.

"Двое мужчин и две женщины с минно-взрывными травмами и множественными осколочными ранениями были доставлены в Грайворонскую центральную районную больницу. Один из мужчин находится в тяжёлом состоянии, в настоящее время ему проводят операцию. После оказания помощи одна из женщин будет направлена в городскую больницу №2 г. Белгорода, двое других пострадавших продолжат амбулаторное лечение. Пятому пострадавшему, получившему баротравму, оказали помощь в Борисовской ЦРБ", - добавил глава региона.