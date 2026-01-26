В Белгородской области в результате атак дронов ранены два человека

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В Грайворонском округе Белгородской области два человека ранены в результате ударов дронов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Гора-Подол беспилотник атаковал легковой автомобиль. Мужчина, получивший баротравму, самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ. Медицинская помощь оказана, пострадавший отпущен на амбулаторное лечение", - написал Гладков в телеграм-канале.

На месте атаки посечен легковой автомобиль и выбиты окна в одной квартире многоквартирного дома..

Село Головчино атаковали два дрона.

"В результате одной из атак ранен водитель легкового автомобиля. Сотрудники Росгвардии оперативно оказали ему первую помощь и доставили в Грайворонскую ЦРБ, где врачами диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и баротравма. После оказания медицинской помощи он будет переведен в городскую больницу № 2 Белгорода", - уточнил Гладков.

В селе уничтожен огнем легковой автомобиль и посечен грузовой автомобиль.