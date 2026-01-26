Поиск

В Белгородской области в результате атак дронов ранены два человека

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В Грайворонском округе Белгородской области два человека ранены в результате ударов дронов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Гора-Подол беспилотник атаковал легковой автомобиль. Мужчина, получивший баротравму, самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ. Медицинская помощь оказана, пострадавший отпущен на амбулаторное лечение", - написал Гладков в телеграм-канале.

На месте атаки посечен легковой автомобиль и выбиты окна в одной квартире многоквартирного дома..

Село Головчино атаковали два дрона.

"В результате одной из атак ранен водитель легкового автомобиля. Сотрудники Росгвардии оперативно оказали ему первую помощь и доставили в Грайворонскую ЦРБ, где врачами диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и баротравма. После оказания медицинской помощи он будет переведен в городскую больницу № 2 Белгорода", - уточнил Гладков.

В селе уничтожен огнем легковой автомобиль и посечен грузовой автомобиль.

Хроника 24 февраля 2022 года – 26 января 2026 года Военная операция на Украине
Головчино Вячеслав Гладков Гора-Подол Грайворонский округ Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Потребление энергомощности в РФ обновило исторический рекорд

 Потребление энергомощности в РФ обновило исторический рекорд

Авиакомпании РФ сообщили о сбое в системе бронирования "Леонардо"

Вынесен приговор экс-сотрудникам СК и ФСБ по делу о незаконном преследовании акционеров Merlion

 Вынесен приговор экс-сотрудникам СК и ФСБ по делу о незаконном преследовании акционеров Merlion

РЖД возглавили Медиарейтинг ТОП-400 компаний по итогам 2025 года

Кремль не знает об официальной реакции США на инициативу РФ передать $1 млрд в Совет мира

VW не смог обжаловать решение о локальном банкротстве в РФ в апелляционной инстанции

Каменщик обжаловал в Верховном суде решение передать "Домодедово" государству

ФАС проверит обоснованность повышения тарифов МТС в феврале 2026 года

В Мурманской области для ЛЭП ставят временные деревянные опоры

Песков заявил, что территориальный вопрос является частью "формулы Анкориджа" и очень важен для РФ

 Песков заявил, что территориальный вопрос является частью "формулы Анкориджа" и очень важен для РФ
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8245 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2509 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 57 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 127 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });