Электроснабжение ограничено в Мурманске и Североморске из-за неполадок на линиях

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Аварийные ситуации на линиях "Россетей" привели к отключениям электроэнергии на территории Мурманска и ЗАТО г. Североморск, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем телеграм-канале.

"Вынуждены приступить к ограничению электроснабжения части потребителей в соответствии с действующими регламентами, включая многоквартирные дома и городское освещение. Это необходимо для того, чтобы в приоритетном порядке обеспечить электроэнергией котельные, больницы, объекты водоснабжения и другие жизненно важные объекты", - сообщил глава региона по итогам заседания областного оперштаба.

Ранее пресс-служба "Россети Северо-Запад" обнародовала видеозапись с упавшей опорой ЛЭП в Мурманской области, не уточняя локацию.

"Восстановление сети осложняется практически нулевой видимостью. Специалисты будут работать до полной ликвидации последствий стихии", - сообщила пресс-служба сетевой компании.

Как сообщалось ранее в пятницу, непогода привела к перебоям в электроснабжении Мурманска и соседнего Североморска. Во входящих в состав ЗАТО Североморск поселках Сафоново, Сафоново-1 и микрорайоне Кортик были остановлены котельные, жилые дома остались без отопления и горячего водоснабжения.