Поиск

Электроснабжение ограничено в Мурманске и Североморске из-за неполадок на линиях

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Аварийные ситуации на линиях "Россетей" привели к отключениям электроэнергии на территории Мурманска и ЗАТО г. Североморск, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем телеграм-канале.

"Вынуждены приступить к ограничению электроснабжения части потребителей в соответствии с действующими регламентами, включая многоквартирные дома и городское освещение. Это необходимо для того, чтобы в приоритетном порядке обеспечить электроэнергией котельные, больницы, объекты водоснабжения и другие жизненно важные объекты", - сообщил глава региона по итогам заседания областного оперштаба.

Ранее пресс-служба "Россети Северо-Запад" обнародовала видеозапись с упавшей опорой ЛЭП в Мурманской области, не уточняя локацию.

"Восстановление сети осложняется практически нулевой видимостью. Специалисты будут работать до полной ликвидации последствий стихии", - сообщила пресс-служба сетевой компании.

Как сообщалось ранее в пятницу, непогода привела к перебоям в электроснабжении Мурманска и соседнего Североморска. Во входящих в состав ЗАТО Североморск поселках Сафоново, Сафоново-1 и микрорайоне Кортик были остановлены котельные, жилые дома остались без отопления и горячего водоснабжения.

Мурманск Северноморск электроснабжение
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Двое охранников арестованы по делу об убийстве в петербургском ТЦ

Что произошло за день: пятница, 23 января

Песков не подтвердил сообщения о неофициальных встречах в Абу-Даби делегаций РФ, США и Украины

Генпрокуратура признала нежелательной в РФ криптовалютную биржу Whitebit

Полиция нашла пропавшего в Красноярске мальчика

Константин Богомолов назначен и.о. ректора Школы-студии МХАТ

 Константин Богомолов назначен и.о. ректора Школы-студии МХАТ

Переговоры в Абу-Даби пройдут в пятницу и при необходимости - в субботу

 Переговоры в Абу-Даби пройдут в пятницу и при необходимости - в субботу

Двух охранников ТЦ задержали в Петербурге по делу об убийстве посетителя

МЧС направит дополнительную технику пострадавшей от снежного циклона Камчатке

 МЧС направит дополнительную технику пострадавшей от снежного циклона Камчатке

Минтранс подготовил законопроект для вывода автобеспилотников на дороги
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8230 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 57 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 126 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2508 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });