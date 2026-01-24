Электроснабжение восстанавливают на главной базе Севфлота - Североморске

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Специалисты восстанавливают электроснабжение, нарушенное в пятницу на линиях "Россетей" из-за падения пяти опор линий электропередачи, на главной базе Северного флота - ЗАТО Североморск и Мурманске.

По сообщению главы ЗАТО Североморск Владимира Евменькова, приоритет - подключение котельных и объектов здравоохранения.

"Работаем в связке с РЭС "Североморский" и Северным флотом. Для высвобождения мощностей отключено уличное освещение, корабли переведены на автономный режим энергообеспечения", - написал он в своем телеграм-канале.

В свою очередь, глава Мурманска Иван Лебедев сообщил работе по восстановлению теплоснабжения в одном из микрорайонов города - Росте.

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис проинформировал об обрушении в регионе пяти ЛЭП и организации доставки новых опор из Ленинградской области и Карелии.

Как сообщалось в пятницу, непогода привела к перебоям в электроснабжении Мурманска и соседнего Североморска. Во входящих в состав ЗАТО Североморск поселках Сафоново, Сафоново-1 и микрорайоне Кортик были остановлены котельные, жилые дома остались без отопления и горячего водоснабжения.

В ночь на субботу СУ СК РФ по Мурманской области сообщило, что по факту отключения электроснабжения в нескольких населенных пунктах Мурманской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).