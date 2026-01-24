В Хабаровском крае сошли с рельсов 20 вагонов с углем

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Сход 20 вагонов произошел в Хабаровском крае, возбуждено дело, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

"На станции Корфовская Дальневосточной железной дороги произошел сход 20 вагонов с углем с последующим опрокидыванием. На место направлены восстановительные поезда. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Размер ущерба составил более 1 млн рублей.

Возбуждено дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение по неосторожности крупного ущерба).

Движение поездов приостановлено в обоих направлениях.

По информации пресс-службы Дальневосточной железной дороги, в связи с происшествием ожидаются изменения в расписании движения пригородных поездов.