Губернатор заявил о продолжающемся тушении пожара на нефтебазе в Пензенской области

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Специалисты продолжают тушить пожар на нефтебазе в Пензенской области, вызванный падением обломков беспилотника, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в субботу.

"150 сотрудников пожарно-спасательных подразделений с привлечением более 40 единиц техники продолжают работать над локализацией возгорания, вызванного вчерашним падением обломков вражеского дрона на территорию нефтебазы", - написал Мельниченко в своем телеграм-канале.

Он отметил, что особенностью тушения таких пожаров является то, что нефтепродукты должны полностью выгореть.

Губернатор Пензенской области добавил, что тушение происходит на фоне холодов, в связи с чем для спасателей оборудован пункт обогрева.

"Самое главное, что при атаке вражеских беспилотников не пострадали люди, никто не погиб и не был ранен", - подчеркнул Мельниченко.

Ранее он сообщал, что в ночь на пятницу в регионе система ПВО сбила четыре беспилотника. Обломки одного упали на территорию нефтебазы в Пензе, из-за чего произошло возгорание.