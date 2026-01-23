Причиной пожара на нефтебазе в Пензенской области было падение обломков БПЛА

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Пожар на территории нефтебазы в Пензе произошел в результате падения обломков одного из сбитых беспилотников, сообщил глава региона Олег Мельниченко.

"Нахожусь на месте происшествия. По уточненным данным, 4 БПЛА были поражены системой ПВО. Обломки одного упали на территорию нефтебазы из-за чего произошло возгорание. Сейчас здесь продолжают работать оперативные службы", - написал Мельниченко в своем телеграм-канале в пятницу утром.

Ранее губернатор сообщал, что пожар на пензенской нефтебазе начался около 4:00 пятницы.