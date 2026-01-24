Оставившая без тепла многоквартирные дома авария устранена в Калуге

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Завершены аварийные работы на месте прорыва трубы отопления, из-за которого без тепла в субботу остались три многоквартирных дома в центре Калуги, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В дома начата подача тепла.

"В целях устранения завоздушенности системы управляющими компаниями ведутся работы по перезапуску системы отопления домов", - сообщила пресс-служба.

Полное восстановление тепла контролирует прокуратура.

Как сообщалось ранее, в субботу утром, в мороз ниже 20 градусов произошел прорыв трубы отопления. В результате в центре Калуги без тепла остались три многоквартирных дома.