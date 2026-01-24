Нанесён удар по заводу по производству БПЛА и энергообъектам, используемым в интересах ВПК Украины

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие ночью нанесли массированный удар по заводу, производящему беспилотники дальнего действия, а также объектам энергетики, используемым в интересах военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"Сегодня ночью в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по заводу, производящему беспилотные летательные аппараты дальнего действия, а также объектам энергетики, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в его сообщении.

В Минобороны заявили, что цели удара достигнуты. "Все назначенные объекты поражены", - отметили в министерстве.