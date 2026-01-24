Военные РФ уничтожили за сутки 137 дронов ВСУ

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Российские военные за сутки сбили 137 украинских беспилотников самолетного типа, нанесли удары по местам хранения дальних дронов и месту подготовки операторов БПЛА ВСУ, сообщили в Минобороны РФ в субботу.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 137 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в его сообщении.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов", - заявили в министерстве.

По данным Минобороны, за сутки также нанесены удары по пунктам временной дислокации ВСУ в 157 районах.