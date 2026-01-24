Поиск

Минобороны сообщило о российском контроле над селом Старица в Харьковской области

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль населенный пункт Старица в Харьковской области, заявили в Минобороны России в субботу.

"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Север" завершено освобождение населенного пункта Старица Харьковской области", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, группировка "Восток" продвигается в глубину обороны ВСУ, группировки "Запад" и "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, "Южная" улучшила положение по переднему краю.

Группировка войск "Север" в течение суток нанесла удары по трем украинским бригадам в Харьковской области, заявили военные.

"В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Кислая Дубина, Иволжанское, Садки и Хотень Сумской области", - сказано в сообщении.

В Минобороны РФ заявили, что потери армии Украины в зоне ответственности группировки "Север" составили: до 145 военнослужащих, боевая бронемашина, восемь автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.

Группировкой войск "Запад" нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в Харьковской области и ДНР, сказали в министерстве.

Военные заявили, что потери армии Украины за сутки составили: свыше 180 военнослужащих, четыре боевые бронемашины, 16 автомобилей, артиллерийское орудие и пять складов боеприпасов.

Группировка войск "Южная" нанесла удары по семи украинским бригадам в ДНР, потери ВСУ составили: до 140 военнослужащих, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов, сообщили в военном ведомстве.

По информации Минобороны России, группировка "Центр" нанесла удары по 11 бригадам и одному полку ВСУ в Днепропетровской области и ДНР, потери украинской армии за сутки составили: свыше 445 военнослужащих, семь боевых бронемашин, 14 автомобилей и артиллерийское орудие.

Также сообщается, что группировкой "Восток" нанесено поражение живой силе и технике двух штурмовых бригад, двух бригад беспилотных систем и четырех штурмовых полков ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях.

"Противник потерял до 355 военнослужащих, боевую бронированную машину, 15 автомобилей и три орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении.

Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в Запорожской области, сказали в ведомстве.

По информации Минобороны России, потери украинской армии составили: до 40 военнослужащих ВСУ, четыре автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы.

Хроника 24 февраля 2022 года – 24 января 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
Хроники событий
