Песков заявил, что территориальный вопрос является частью "формулы Анкориджа" и очень важен для РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Территориальный вопрос является частью анкориджской формулы украинского урегулирования и имеет для РФ принципиальное значение, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Ни для кого не секрет, и это - наша последовательная позиция, позиция нашего президента, что территориальный вопрос, который являются частью "формулой Анкориджа", он, конечно, имеет для российской стороны принципиальное значение", - заявил Песков, отвечая на вопрос "Интерфакса" в понедельник.

Касаясь итогов переговоров в трёхстороннем формате по украинскому урегулированию в Абу-Даби, Песков отметил, что сейчас ведётся работа на экспертном уровне.

"Президент получает постоянно прямые доклады от наших переговорщиков, будем смотреть, как дальше будет развиваться ситуация", - сказал Песков.

По его словам, было бы ошибочным рассчитывать на "высокую результативность первых контактов".

"Это очень сложная субстанция, сложные вопросы на повестке дня. Но сам факт, что в конструктивном ключе эти контакты начались - это нужно оценивать положительно. Но впереди предстоит ещё серьезная работа", - подчеркнул Песков.