Песков заявил, что РФ никогда ничего не будет обсуждать с главой дипломатии ЕС Каей Каллас

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Руководство Евросоюза представляет собой некомпетентных функционеров, не способных смотреть в будущее, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это, к сожалению, вырождение политиков, которые находятся у власти. От этого страдает вся система международных отношений. Да, они некомпетентны", - сказал он в интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" ("Россия-1", ВГТРК) Павлу Зарубину.

Песков отметил, что Россия никогда ничего не будет обсуждать с главой дипломатии ЕС Каей Каллас. "Ведь ни мы ничего с ней никогда не будем обсуждать, ни американцы ничего с ней не будут обсуждать, и это очевидно. Как быть? Нужно только ждать, когда она уйдет", - заявил пресс-секретарь президента РФ.

Представитель Кремля подчеркнул - в руководстве Евросоюза сейчас нет "политических визионеров": "Это какие-то функционеры малограмотные, некомпетентные, не умеющие смотреть в будущее и не умеющие понять систему координат сегодняшнего дня", - добавил он.