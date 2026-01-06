Каллас заявила, что ее конфликт с фон дер Ляйен вызван межведомственными противоречиями

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что разногласия между ней и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен касаются взаимоотношений между двумя инстанциями ЕК и не затрагивают их личностных отношений.

"Что касается меня, я хорошо отношусь к фон дер Ляйен. СМИ же хотят представить все как ссору между женщинами. На самом деле институция, которой я руковожу, с самого начала не нравилась Европейской комиссии. Это скорее нечто межведомственное. Я пытаюсь доказать, что если мы делаем что-то вместе, выигрывают все. Что Европа тогда сильнее", - сказала она во вторник в интервью эстонской радиостанции KuKu.

По ее словам, это скорее конфликт, вписанный в уже основополагающие соглашения ЕК.

Как сообщают западные СМИ, между фон дер Ляйен и Каллас в последнее время обострилась ссора. В частности, приводятся в пример сообщения, что предшественницу Каллас, бывшую главу дипслужбы ЕС Фредерику Могерини задержали в рамках расследования дела о мошенничестве.

Сообщалось также, что Каллас хотела, но не смогла добиться возвращения в Брюссель одного из главных оппонентов фон дер Ляйен.

Издание Politico отмечало со ссылкой на источники в европейских властях, что в ссоре сотрудники подчиненного Каллас дипведомства занимают сторону фон дер Ляйен.