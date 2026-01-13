Каллас рассчитывает на введение 20-го пакета санкций против России в феврале

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В Евросоюзе рассчитывают утвердить 20-й пакет санкций против России в феврале, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на совместной пресс-конференции с главой Минобороны Германии Борисом Писториусом.

"Мы также занимаемся 20-м пакетом санкций, нацелены на то, чтобы принять окончательное решение по нему в следующем месяце", - сказала она.

Каллас напомнила, что вместе с наращиванием давления на Россию ЕС оказывает поддержку Киеву и выделит ему 90 млрд евро займа для обеспечения обороны Украины и работы ее государственного аппарата.

Ранее Euractiv со ссылкой на источник сообщал, что новые санкции ЕС в отношении России ожидаются к 24 февраля. По данным Euractiv, Финляндия и Швеция призвали Еврокомиссию ввести более строгий запрет на поставки в Россию предметов роскоши, сделать незаконным обслуживание российских нефтяных танкеров и снизить квоты ЕС на импорт российских удобрений.