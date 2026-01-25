Шесть человек погибли из-за снежной бури в США

Около миллиона жителей страны остались без света

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Не менее шести человек погибли в результате обрушившейся на США чрезвычайно холодной погоды с сильным снегопадом, сообщает в воскресенье CNN.

По последним данным, свыше 900 тыс. клиентов остались без электричества на востоке и юго-востоке страны. Сильнее всего отключения затронули штат Теннесси.

Во многих крупных городах отменили занятия в школах в понедельник. Кроме того, Бостонский университет, Брауновский университет, Университет Джорджии и другие высшие учебные заведения объявили о переходе на дистанционное обучение.

Из-за снежной бури в период с субботы до понедельника отменены более 16 тыс. авиарейсов. Около 10 тыс. из них пришлись на воскресенье. Согласно агентству Bloomberg, это самый высокий показатель отмен авиарейсов в США со времен пандемии коронавирусной инфекции.

Ожидается, что холодная погода сохранится на значительной территории США в начале следующей недели.