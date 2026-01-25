Нулевая видимость не дала Ми-8 приземлиться на месте восстановления электроснабжения Мурманска

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Работы по восстановлению линий "Россетей" под Мурманском, где в пятницу обрушились пять опор ЛЭП, ведутся в крайне тяжелых погодных условиях, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем телеграм-канале по итогам выезда на место.

"Еще труднее туда доставить необходимую технику - местность рельефная, с множеством крутых подъемов. Вертолету также не удалось совершить посадку из-за нулевой видимости", - сообщил губернатор.

По его словам, специалисты "в очередной раз" предпринимают попытку возвести временные опоры, но им мешает погода.

По данным в телеграм-канале компании "Россети Северо-Запад", днем из Архангельска в Мурманскую область вылетел вертолет Ми-8 в для монтажа ЛЭП.

Как сообщалось, в воскресенье в Мурманской области в связи с затяжным характером аварии на электросетях ввели режим чрезвычайной ситуации.

В пятницу в 7 км от Мурманска произошло обрушение пяти опор ЛЭП. Это привело к перебоям в электроснабжении и впоследствии в теплоснабжении и водоснабжении Мурманска и соседнего Североморска, главной базы Северного флота.

Для восстановления электроснабжения "Россети" направили новые опоры из Ленинградской области и Карелии, а также бригады специалистов из этих регионов.

Жителям Мурманска и Североморска рекомендовано ограничить использование электроприборов и техники, чтобы снять дополнительную нагрузку на сети.

При этом в обоих городах на базе учреждений образования, культуры и спорта местные жители могут зарядить телефоны, набрать воду, разогреть еду. Организовано бесплатное горячее питание, в том числе полевая кухня. Для Мурманска разработана интерактивная карта с адресами пунктов помощи и работающих магазинов.

Региональное управление СКР расследует уголовное дело о халатности. По данным следствия, две опоры функционировали с 1966 года, еще две - с 1982 года, одна - с 1988 года.

По факту массовых отключений электроснабжения проверку совместно с Ростехнадзором проводит прокуратура Мурманской области.