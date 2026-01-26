Поиск

Медведев не видит смысла в прогнозах о скором возобновлении стратегического диалога РФ-США

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Торопиться с радужными прогнозами о скором возобновлении комплексного стратегического диалога РФ-США пока смысла нет, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Мы только в начале пути, успех еще не гарантирован. Тем более что Дональд Трамп изначально нестабилен в политических ориентирах. Прежде чем выстраивать что-то новое, нужно убедиться, что оно не рухнет под бременем застарелых и нерешенных проблем", - заявил Медведев в интервью газете "Коммерсант".

По его словам, надо удостовериться, что "Вашингтон действительно готов не на словах, а на практике проявлять уважение" к российским коренным интересам в области безопасности и способен "на равноправной основе работать над общим снижением конфликтного потенциала".

"Поэтому пока нет смысла торопиться с радужными прогнозами относительно скорого возобновления комплексного и плодотворного стратегического диалога Россия-США, частью которого стали бы вопросы контроля над вооружениями", - считает Медведев.

Тем более, подчеркнул он, что проблемы в стратегической сфере "в результате дестабилизирующих действий США лишь продолжают нарастать".

"Достаточно вспомнить крайне провокационный противоракетный проект "Золотой купол для Америки". Он в корне противоречит утверждению о неразрывной взаимосвязи наступательных и оборонительных стратегических вооружений - которое, кстати, было закреплено в преамбуле ДСНВ", - отметил Медведев.

Нельзя не упомянуть, добавил зампред Совбеза РФ, и о заявлениях американского руководства о том, что Вашингтон может возобновить полноценные ядерные испытания.

"Это существенно осложнит любой потенциальный стратегический диалог между Россией и США", - сказал он.

Есть и масса других негативных примеров, продолжил он.

"А вот позитивных сигналов с американской стороны явно недостаточно. В том числе, отсутствует положительный отклик на нашу инициативу по "пост-ДСНВ", - констатировал Медведев.

