Общественный транспорт будет бесплатно работать в Мурманске и Североморске из-за блэкаута

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Проезд в общественном транспорте в Мурманске, ЗАТО Североморске и между ними будет бесплатным до восстановления электроснабжения этих городов, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис по итогам заседания оперштаба.

"Завтра и до восстановления электроснабжения проезд в троллейбусах и автобусах по регулируемым и нерегулируемым тарифам в Мурманске, ЗАТО г. Североморск, а также между ними будет бесплатным", - сообщил глава региона в своем телеграм-канале.

Губернатор отметил, что в понедельник пиковая нагрузка на сеть может возрасти "в связи с тем, что многие будут собираться на работу, учебу". В результате в экстренном случае энергетикам придется действовать максимально оперативно, без возможности предупредить об отключении.

По данным Чибиса, сейчас все жилые дома и социальные объекты обеспечены теплом и водой. Стабильное электроснабжение есть в 80% домов.

При этом на оперативном совещании (проходит еженедельно в понедельник утром в правительстве Мурманской области- ИФ) могут уже обозначить сроки по урегулированию ситуации, отметил губернатор.

Как сообщалось, в воскресенье в Мурманской области в связи с затяжной аварией на электросетях ввели режим чрезвычайной ситуации.

23 января в 7 км от Мурманска произошло обрушение пяти опор ЛЭП. Это привело к перебоям в электроснабжении и, впоследствии, в теплоснабжении и водоснабжении Мурманска и соседнего Североморска, главной базы Северного флота.

Для восстановления электроснабжения "Россети" направили новые опоры из Ленинградской области и Карелии, а также бригады специалистов из этих регионов.

Жителям Мурманска и Североморска рекомендовано ограничить использование электроприборов и техники, чтобы снять с сети дополнительную нагрузку

При этом в обоих городах на базе учреждений образования, культуры и спорта местные жители могут зарядить телефон, набрать воду, разогреть еду. Организовано бесплатное горячее питание, в том числе полевая кухня. Для Мурманска разработана интерактивная карта с адресами пунктов помощи и работающих магазинов.

Региональное управление СКР расследует уголовное дело о халатности. По данным следствия, две опоры функционировали с 1966 года, еще две - с 1982 года, одна - с 1988 года.

По факту массовых отключений электроснабжения проверку совместно с Ростехнадзором проводит прокуратура Мурманской области.