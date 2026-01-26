Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,6%

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в понедельник демонстрирует умеренный рост; участники рынка оценивают итого состоявшихся 23-24 января в Абу-Даби трехсторонних переговоров между делегациями США, России и Украины относительно урегулирования украинского конфликта.

К 07:01 по Москве индекс Мосбиржи составил 2794,15 пункта (+0,61%). Цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 3,3%. Локомотивами роста выступают бумаги "Норникеля" и "Полюса" на фоне очередного витка повышения мировых цен на металлы, в том числе драгоценные.

Подорожали акции "Норникеля" (+3,3%), "Полюса" (+2,7%), "Русала" (+2,2%), МКПАО "Яндекс" (+1,1%), "Роснефти" (+1%), НЛМК (+0,8%), АЛРОСА (+0,7%), "Северстали" (+0,7%), МТС (+0,7%), АФК "Система" (+0,7%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,4%), "ФосАгро" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), ВТБ (+0,2%), МКПАО "ВК" (+0,2%), "Т-Технологий" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,3%) и "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Подешевели акции "Группы компаний ПИК" (-0,9%), Сбербанка (-0,2%), "ММК" (-0,1%).

Переговоры США, России и Украины в Абу-Даби, согласно плану, продолжатся на текущей неделе, заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф. "Переговоры были очень конструктивными", - написал он в соцсети по итогам завершившегося в субботу раунда трехсторонних переговоров. Уиткофф напомнил, что администрация США стремится содействовать завершению украинского конфликта.

По данным портала Axios, который ссылается на неназванных американских официальных лиц, удалось обсудить все темы. "Ни одна из сторон не избегала каких-то вопросов (...). Мы чувствовали, что стороны уважают друг друга и действительно ищут решения", - сказал один из собеседников. В частности, по информации одного из источников портала, делегации обсудили тему Донбасса, Запорожской АЭС, меры по деэскалации, которые потребуются после завершения конфликта.

"Все прошло настолько хорошо, насколько это было возможно. Мы довольны тем, как сейчас обстоят дела", - сказал один из собеседников портала. Его источник Axios также предположил, что если следующий раунд переговоров в Абу-Даби позволит добиться прогресса, то нельзя исключать, что дальнейшие встречи пройдут уже в Москве или в Киеве. Также, согласно оценке одного из собеседников портала, "мы подошли близко к возможной встрече Путина и Зеленского".

Переговоры шли на протяжении двух дней - пятницы и субботы. Глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян "выразил надежду, что эти переговоры поспособствуют ощутимым шагам для прекращения" украинского конфликта.

Следующая встреча в Абу-Даби запланирована на 1 февраля, говорится в сообщении Axios со ссылкой на неназванное американское официальное лицо.

Быстрое продвижение мирной сделки по Украине можно будет обеспечить, как только формула решения территориальных вопросов, выработанная в Анкоридже, будет имплементирована, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы с самого начала говорили, что предстоит очень трудный и длительный путь, что это небыстрая дорога. И сейчас, собственно, квинтэссенция всего заключается в том, что в Анкоридже и накануне Анкориджа была выработана определенная формула решения территориального вопроса. И сейчас очень важно ее имплементировать", - сказал Песков в интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК) Павлу Зарубину.

Он добавил: "Как только это произойдет, можно будет обеспечить быстрое продвижение". Так Песков ответил на вопрос, есть ли какие-то намеки на заключение сделки по Украине.

Американские фондовые индексы завершили сессию пятницы разнонаправленными изменениями. Новости о том, что президент США Дональд Трамп отказался от анонсированных ранее планов ввести дополнительные пошлины для европейских стран, выступивших в поддержку независимости Гренландии, оказали поддержку рынкам на прошлой неделе. Тем не менее на фоне сохранения повышенной геополитической неопределенности многие участники рынка по-прежнему отдавали предпочтение защитным активам, в частности драгметаллам, цены на которые в пятницу обновили исторические максимумы.

Вышедшие в пятницу экономические данные оказались неоднозначными, отмечает Trading Economics. Индекс потребительского доверия в США в январе увеличился до максимальных с августа 2025 года 56,4 пункта по сравнению с 52,9 пункта в прошлом месяце, согласно окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительно сообщалось о росте индикатора до 54 пунктов, и аналитики не ожидали пересмотра оценки.

Тем временем сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в Соединенных Штатах в январе вырос незначительно и составил 52,8 пункта против 52,7 пункта в декабре, по предварительным данным S&P Global. Промышленный PMI повысился до 51,9 пункта с 51,8 пункта, а индикатор сферы услуг остался на уровне предыдущего месяца 52,5 пункта, тогда как эксперты в среднем прогнозировали подъем этих индексов до 52 пунктов и 52,8 пункта соответственно.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в понедельник утром демонстрирует уже умеренное снижение (-0,3%), что говорит о вероятном ухудшении настроений на фондовых биржах США 26 января.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в понедельник наблюдается смешанная динамика акций. Так, фондовые индикаторы Южной Кореи и Японии снижаются на 0,5-1,8%, в то время как индексы Гонконга и материкового Китая подрастают на 0,1-0,3%.

В свою очередь мировые цены на нефть 26 января утром не демонстрируют ярко выраженной динамики. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск увеличилась всего на 0,04%, до $65,91 за баррель, а фьючерсы на нефть WTI на март на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на 0,03%, до $61,08 за баррель.