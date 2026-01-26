Человек погиб в результате пожара в ЦРБ в Карелии

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В результате пожара в Кондопожской центральной районной больнице (ЦРБ) погиб человек, сообщил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

"Сегодня ночью во взрослом инфекционном отделении на первом этаже Кондопожской ЦРБ произошел пожар. (...) Погиб (...) пожилой мужчина", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале главы республики.

Всего на момент пожара в отделении находились восемь пациентов, их перевели в основное здание.

Причины пожара установит специальная комиссия, добавил глава региона.