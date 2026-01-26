Поиск

Человек погиб в результате пожара в ЦРБ в Карелии

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В результате пожара в Кондопожской центральной районной больнице (ЦРБ) погиб человек, сообщил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

"Сегодня ночью во взрослом инфекционном отделении на первом этаже Кондопожской ЦРБ произошел пожар. (...) Погиб (...) пожилой мужчина", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале главы республики.

Всего на момент пожара в отделении находились восемь пациентов, их перевели в основное здание.

Причины пожара установит специальная комиссия, добавил глава региона.

Артур Парфенчиков Карелия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В России продажи алкоголя в 2025 году снизились на 9,3%

Два человека погибли в пожаре на западе Москвы

Суды признали банкротами 568 тыс. граждан в 2025 г.

 Суды признали банкротами 568 тыс. граждан в 2025 г.

Вашингтон остался без авиасообщения из-за снежной бури

Что произошло за день: воскресенье, 25 января

Электроснабжение Мурманска и Североморска идет по спецграфику

 Электроснабжение Мурманска и Североморска идет по спецграфику

Раздачу продуктовых наборов начали в Мурманске

Режим ЧС ввели в Мурманской области из-за нарушения электроснабжения

 Режим ЧС ввели в Мурманской области из-за нарушения электроснабжения

Песков отметил, что быстрое продвижение сделки по Украине обеспечит имплементация формулы Анкориджа

Песков объяснил, почему встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером прошла в позднее время суток

 Песков объяснил, почему встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером прошла в позднее время суток
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2509 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8239 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 57 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 126 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });