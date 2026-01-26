Грузовой поезд столкнулся с легковушкой на переезде в Омской области

Есть жертва

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Грузовой состав столкнулся с легковым автомобилем на переезде в Омском районе Омской области, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры в понедельник.

Инцидент произошел около 05:00 по местному времени (02:00 по Москве) на регулируемом переезде между станциями "Карбышево-2" и "Входная" Западно-Сибирской железной дороги.

"Дорожно-транспортному происшествию предшествовали игнорирование водителем требования запрещающего сигнала светофора, выезд автомобиля перед движущимся подвижным составом", - говорится в сообщении.

Омской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.

Пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги уточняет, что, по предварительной информации, в результате происшествия погиб водитель автомобиля.

"Схода подвижного состава нет, на движение пассажирских поездов ДТП не повлияло", - информирует ведомство.