Силами ПВО за ночь уничтожены 40 БПЛА

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В период ночи с 23.00 25 января до 7.00 по Москве 26 января средствами ПВО нейтрализованы 40 украинских БПЛА над тремя регионами России и акваторией Азовского моря, заявили в Минобороны РФ.

34 БПЛА были уничтожены над территорией Краснодарского края, четыре БПЛА - над акваторией Азовского моря, один БПЛА - над территорией Брянской области и один БПЛА нейтрализован над территорией Калужской области, говорится в сообщении ведомства.