Бывший глава Росимущества Дагестана задержан по делу о превышении полномочий

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Бывший глава территориального управления Росимущества по Дагестану задержан по уголовному делу о превышении полномочий, сообщило региональное управление СКР. Меру пресечения ему еще не выбрали.

"По версии следствия, в период с 2021 по 2024 год фигурант, действуя вопреки интересам службы, принял незаконные решения о предоставлении земельного участка, находящегося в федеральной собственности, сначала в аренду, а затем в собственность гражданам, не имевшим лицензий на пользование недрами, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства", - говорится в сообщении.

Дело расследуется по п."е" ч.3 ст.286 УК (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности).

Дома у подозреваемого провели обыск и изъяли документы и электронные носители информации, имеющие значение для следствия.