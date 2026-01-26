Поиск

Вынесен приговор двум администраторам телеграм-канала с экстремистскими призывами

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд приговорил к семи и двум с половиной годам колонии двух граждан России, которые создали канал в Telegram с призывами нападать на сотрудников правоохранительных органов, а также рассылали ложные сообщения о "минировании", сообщил Центр общественных связей ФСБ (ЦОС) в понедельник.

"Вступил в законную силу приговор 2-го Западного окружного военного суда в отношении двух граждан России, причастных к публичному оправданию терроризма и экстремистской деятельности, а также организации массовых ложных минирований социально значимых объектов Российской Федерации, им назначено наказание в виде семи лет и двух лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сказали в ЦОС.

По данным спецслужбы, осужденными был создан и администрировался канал в Telegram, "в котором размещались призывы к массовым вооруженным нападениям на иностранных граждан и совершению физической расправы в отношении сотрудников органов исполнительной власти Российской Федерации".

"Кроме того, указанные лица, имея преступный сговор между собой, направляли посредством электронной почты ложные сообщения о минировании объектов гражданской инфраструктуры", - сообщили в ФСБ.

Как заявили в пресс-службе управления СК РФ по Костромской области, осуждённые являются жителями Московской и Ростовской областей.

Они были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, чч. 2, 3 ст. 207 и чч. 2, 3 ст. 207 (организация и заведомо ложное сообщение об акте терроризма), ч. 2 ст. 280 (публичные призывы к экстремистской деятельности), ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет).

По данным СК, фигуранты дела рассылали ложные сообщения "о готовящихся действиях, создающих опасность для людей в городе Костроме". Правоохранительными органами региона были проведены проверки, по результатам которых опасности не обнаружено.

