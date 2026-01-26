Поиск

Выехавшие из РФ до 20 января по свидетельству о рождении дети смогут вернуться по этому документу

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В МВД заверили, что дети до 14 лет, уехавшие за границу по свидетельству о рождении до вступления в силу новых правил, смогут вернуться в Россию по нему же.

"Дети, не достигшие 14-летнего возраста, которые выехали из страны по свидетельству о рождении до вступления в силу указанных требований (до 20 января 2026 года), смогут вернуться по нему в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении, размещенном в официальном телеграм-канале Миграционной службы МВД РФ.

При этом в остальных случаях выезд из страны и въезд в Россию несовершеннолетние российские граждане могут осуществлять только по заграничному паспорту.

В полиции напомнили, что детям старше 14 лет и совершеннолетним россиянам можно по-прежнему въезжать в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию по внутреннему российскому паспорту.

Как сообщалось, с 20 января 2026 года вступили в силу новые пересечения государственной границы для несовершеннолетних. С этого дня выезд и въезд в Россию несовершеннолетние россияне могут осуществлять только по заграничному паспорту.

МВД РФ
