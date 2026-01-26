Поиск

Под Новороссийском автобус съехал в кювет, внутри заблокированы 23 человека

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - У хутора Семигорский под Новороссийском рейсовый автобус съехал в кювет после лобового столкновения с легковой машиной, 22 пассажира и водитель заблокированы внутри, пострадавших нет, сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко.

"По предварительной информации, пострадавших нет, обстоятельства случившегося устанавливаются. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД по городу Новороссийску, спасатели помогают пассажирам выбраться из заблокированного транспортного средства", - написал он в Telegram.

Новороссийск ГИБДД
