ВС РФ сообщили об ударах по используемым в интересах ВСУ объектам энергетики Украины

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России нанесли удары по объектам энергетики, которые используются в интересах украинской армии, сообщило министерство обороны РФ в понедельник.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ", - сказано в сообщении Минобороны.

Этими ударами поражены также склады хранения боеприпасов, места сборки беспилотников, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наёмников в 142 районах, говорится в сводке.


Хроника 24 февраля 2022 года – 26 января 2026 года Военная операция на Украине
Песков заявил, что территориальный вопрос является частью "формулы Анкориджа" и очень важен для РФ

В Думе сообщили о планах ограничить количество платных мест в колледжах

В России продажи алкоголя в 2025 году снизились на 9,3%

