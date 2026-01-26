ВС РФ сообщили об ударах по используемым в интересах ВСУ объектам энергетики Украины

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России нанесли удары по объектам энергетики, которые используются в интересах украинской армии, сообщило министерство обороны РФ в понедельник.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ", - сказано в сообщении Минобороны.

Этими ударами поражены также склады хранения боеприпасов, места сборки беспилотников, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наёмников в 142 районах, говорится в сводке.



